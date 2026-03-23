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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Unglücksfall an der Sieg - der 3-jährige Junge verstarb am heutigen Tag -#polsiwi

Siegen (ots)

Seit heute Nachmittag (23. März) ist es traurige Gewissheit: Der 3-jährige Junge, der am 17. März bei einem Kindergartenausflug in der Sieg gefunden wurde, ist in den frühen Nachmittagsstunden im Krankenhaus verstorben.

Die Ermittlungen zu den Geschehensabläufen vom Unglückstag laufen ununterbrochen weiter. Da es sich um laufende Ermittlungen handelt, kann die Polizei hierzu zum jetzigen Zeitpunkt keine neuen Auskünfte geben.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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