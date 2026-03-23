Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
POL-SI: Nach Unglücksfall an der Sieg - der 3-jährige Junge verstarb am heutigen Tag -#polsiwi
Siegen (ots)
Seit heute Nachmittag (23. März) ist es traurige Gewissheit: Der 3-jährige Junge, der am 17. März bei einem Kindergartenausflug in der Sieg gefunden wurde, ist in den frühen Nachmittagsstunden im Krankenhaus verstorben.
Die Ermittlungen zu den Geschehensabläufen vom Unglückstag laufen ununterbrochen weiter. Da es sich um laufende Ermittlungen handelt, kann die Polizei hierzu zum jetzigen Zeitpunkt keine neuen Auskünfte geben.
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