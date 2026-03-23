Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizisten hatten richtigen Riecher - 55-Jähriger nach versuchter Flucht vorläufig festgenommen #polsiwi

Freudenberg/ Freudenberg- Oberholzklau/ Freudenberg-Alchen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22.03.2026) waren Polizisten der Wache Siegen gegen 02:15 Uhr auf der Siegener Straße in Freudenberg unterwegs. Ihnen kam ein Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen entgegen. Sie entschlossen sich, dass Fahrzeug einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Der polnische Pkw fuhr jedoch auf die BAB 45 und beschleunigte stark. Die Beamten blieben dran. Das polnische Auto fuhr sodann auf einen Rastplatz. Der Fahrer sprang aus dem Fahrzeug und flüchtete.

Im Inneren stellten die Beamten zahlreiche Fahrzeugteile und Werkzeuge fest. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher.

Im Rahmen der Fahndung fiel einer Streifenwagenbesatzung, die in Freudenberg Oberholzklau unterwegs war, gegen 05:50 Uhr ein Fahrrad-Fahrer auf, der lediglich mit einem T-Shirt bekleidet war. Bei Erblicken des Streifenwagens versuchte der Mann ebenfalls fußläufig zu flüchten. Die Polizisten konnten ihn jedoch stellen. Es handelte sich um den Mann, der bereits zuvor aus dem Fahrzeug geflohen war.

Es bestand der Verdacht, dass der 55-Jährige sowohl das Auto als auch das Fahrrad entwendet hatte. Daher stellten die Ordnungshüter das Fahrrad ebenfalls sicher.

Beamte nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache nach Siegen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen umgehend aufgenommen.

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass das polnische Fahrzeug der Ehefrau des 55-jährigen Mannes gehört. Die Fahrzeugteile in dem polnischen Wagen stammten allerdings ebenfalls aus einem Diebstahl. Gegen 11:20 Uhr meldete sich eine Firma aus der Seelbacher Straße in Alchen. Dort wurden Fahrzeugteile entwendet. Beamte nahmen diesbezüglich eine Anzeige auf.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ist der 55-Jährige am heutigen Montag (23.03.2026) aufgrund fehlender Haftgründe entlassen worden. Die Ermittlungen in mehreren Strafverfahren gegen ihn laufen jedoch weiter.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell