Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Einbrüche in Würgendorf - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Burbach- Würgendorf (ots)

Am Freitagabend (20. März 2026) ist es zu zwei Einbrüchen in Wohnungen in Würgendorf gekommen.

Zwischen 18:30 Uhr und 21:30 Uhr ereignete sich ein Einbruch in eine Wohnung im Hohlweg. Ein zweiter Einbruch fand gegen 20:15 Uhr in der Straße "Oberer Wasen" statt.

In beiden Fällen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Wohnungen. Der oder die Täter durchwühlten Schränke und Schubladen. Bisherigen Erkenntnissen nach erbeuteten die Unbekannten einen Tresor mit Sparbüchern und Schmuck. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Ersten Erkenntnissen nach ist der entwendete Tresor samt Inhalt an der Anschlussstelle Ehringshausen an der A45 aufgefunden worden.

Hinweise zu den Tätern und/oder einem Fahrzeug nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

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