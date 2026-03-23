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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Motorradfahrer und Mitfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - #polsiwi

Hilchenbach (ots)

Am Sonntagnachmittag (22.03.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der L728 zwischen Hilchenbach und Brachthausen gekommen.

Ein 66-Jähriger und eine 63-jährige Mitfahrerin waren gegen 16 Uhr mit einer Harley Davidson auf der L728 aus Hilchenbach nach Brachthausen unterwegs. In einer Linkskurve verlor der 66-Jährige aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Es kam zum Zusammenstoß mit der Leitplanke.

Der 66-Jährige und die 63-Jährige wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von rund 16.000 Euro. Die L728 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa 2,5 Stunden voll gesperrt.

Das Verkehrskommissariat Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen.

Aufgrund des Unfalls möchte die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, insbesondere Motorradfahrer, nochmals darauf hinweisen, Geschwindigkeit und Risiko realistisch einzuschätzen. Schon kleine Fahrfehler und unerwartete Situationen können für Motorradfahrer schwerwiegende Folgen haben. Eine angepasste Geschwindigkeit und defensives Fahren können entscheidend sein, um Unfälle zu vermeiden oder deren Folgen zu reduzieren.

Aber auch der Eigenschutz sollte ernst genommen werden. Schutzkleidung kann im Ernstfall Leben retten. Vollständige Ausrüstung sollte auch bei kurzen Strecken für alle Motorradfahrer selbstverständlich sein.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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