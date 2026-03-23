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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 33-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Verursacher flüchtet zunächst - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Freitagabend (20.03.2026) ist ein 33-Jähriger beim Einsteigen in ein Auto in der Friedrich-Wilhelm-Straße leicht verletzt worden.

Gegen 22:30 Uhr wollte ein 33-Jähriger in einen Daewoo einsteigen, als ihm ein Transporter entgegenkam. Der 30-jährige Transporter-Fahrer kam aus bislang ungeklärten Umständen in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte er mit der Fahrertür des Daewoo. Infolgedessen wurde der 33-Jährige zwischen der Fahrertür und der B-Säule des Autos kurzzeitig eingeklemmt. Der Transporter fuhr daraufhin unvermittelt weiter. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verfolgte den 30-jährigen Transporter-Fahrer fußläufig und machte ihn wenige Meter später auf den Unfall aufmerksam.

Der 33-Jährige wurde mit einem Rettungswagen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 4.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat Siegen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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