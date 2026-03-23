Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht 14-jähriges Mädchen -#polsiwi

Siegen (ots)

Derzeit beschäftigt ein 14-jähriges Mädchen die Polizei. Die Jugendliche ist seit dem 13. März aus ihrer Wohngruppe in Siegen-Weidenau weg. Die Polizei sucht seitdem die 14-Jährige. Zwischenzeitlich gab es immer wieder Lebenszeichen von dem Mädchen. Zahlreiche Anlaufstellen, auch außerhalb des Kreisgebietes, wurden seitdem durch die Polizei aufgesucht. Die Jugendliche konnte bislang jedoch nicht im Rahmen der Ermittlungen an den besagten Örtlichkeiten angetroffen werden.

Nun bitte die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Die 14-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:

- Weiblich

- Ca. 1,70 m

- schlank

- kurze, rötlich gefärbte Haare.

Sie trug am Tag ihres Verschwindens ein rosa Kopftuch, Jeans sowie vermutlich eine dunkle Jacke.

Aktuelle Bilder von ihr können hier eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/198727

Zuletzt könnte sie sich auch im Großraum Köln sowie in Hamburg bewegt haben.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder unter dem polizeilichen Notruf 110 sowie die Siegener Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.

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