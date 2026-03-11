Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Einbruchsversuch in Kindergarten
BAD DÜRKHEIM (ots)
Im Zeitraum vom 06.03.2026, 16:00 Uhr, bis 09.03.2026, 07:30 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch in einen Kindergarten in der Weinstraße in Bad Dürkheim. Vor Ort konnte festgestellt werden, das bislang unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand versucht hatten die Eingangstüre aufzuhebeln. Ins Gebäudeinnere konnten sie jedoch nicht gelangen. Es entstand ein Sachschaden von 800 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
