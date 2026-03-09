Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Vollsperrung der B9 in Fahrtrichtung Speyer

Limburgerhof (ots)

Am Montag den 09.03.2026 kam es gegen 16:40 h zu einem Verkehrsunfall auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer. Kurz nach der Anschlussstelle Limburgerhof platzte einem Sattelzug der rechte Vorderreifen. Dieser verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Schutzplanke und kippte seitlich in den Graben. Der Fahrzeugführer wurde zur weiteren Abklärung leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die B9 in Richtung Speyer musste zwecks Unfallaufnahme und Bergung des Sattelzuges voll gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern.

