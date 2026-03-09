PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Vollsperrung der B9 in Fahrtrichtung Speyer

Limburgerhof (ots)

Am Montag den 09.03.2026 kam es gegen 16:40 h zu einem Verkehrsunfall auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer. Kurz nach der Anschlussstelle Limburgerhof platzte einem Sattelzug der rechte Vorderreifen. Dieser verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Schutzplanke und kippte seitlich in den Graben. Der Fahrzeugführer wurde zur weiteren Abklärung leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die B9 in Richtung Speyer musste zwecks Unfallaufnahme und Bergung des Sattelzuges voll gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiautobahnstation Ruchheim
PHK Rech
Maxdorfer Straße 85
67071 Ludwigshafen am Rhein

Telefon 06237/933-0
E-Mail: pastruchheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren