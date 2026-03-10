POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Nachtragsmeldung: Vollsperrung der B9 in Fahrtrichtung Speyer aufgehoben

Limburgerhof (ots) - Am Montag den 09.03.2026 kam es gegen 16:40 h zu einem Verkehrsunfall auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer. Kurz nach der Anschlussstelle Limburgerhof platzte einem Sattelzug der rechte Vorderreifen. Dieser verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Schutzplanke und kippte seitlich in den ...

