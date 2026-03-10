PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Nachtragsmeldung: Vollsperrung der B9 in Fahrtrichtung Speyer aufgehoben

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Nachtragsmeldung: Vollsperrung der B9 in Fahrtrichtung Speyer aufgehoben
  • Bild-Infos
  • Download

Limburgerhof (ots)

Bezug: Unsere Pressemeldung von gestern, 19:49 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6232177)

Nach Abschluss der Bergungsarbeiten wurde die Vollsperrung der B9 um 01:45 Uhr aufgehoben. Während der Sperrung war eine Umleitung eingerichtet. Die Autobahnpolizei Ruchheim wünscht allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern eine sichere Fahrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiautobahnstation Ruchheim
PK Diamantopoulos
Maxdorfer Straße 85
67071 Ludwigshafen am Rhein

Telefon 06237/933-0
E-Mail: pastruchheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 19:49

    POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Vollsperrung der B9 in Fahrtrichtung Speyer

    Limburgerhof (ots) - Am Montag den 09.03.2026 kam es gegen 16:40 h zu einem Verkehrsunfall auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer. Kurz nach der Anschlussstelle Limburgerhof platzte einem Sattelzug der rechte Vorderreifen. Dieser verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Schutzplanke und kippte seitlich in den ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 14:52

    POL-PDNW: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW

    Dirmstein (ots) - Am 07.03.2026 gegen 15:59 Uhr kam es auf der L 453 in Dirmstein zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad und einem PKW. Der 41-jährige Fahrer des PKW befuhr die Heuchelheimer Straße (L 453) von Heuchelheim in Richtung Obersülzen. Eine 51-jährige Motorradfahrerin befuhr den Begegnungsverkehr. Auf Höhe der Bahnhofsstraße bog der PKW-Fahrer nach links ab und missachtete hierbei die Vorfahrt der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren