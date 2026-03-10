Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Nachtragsmeldung: Vollsperrung der B9 in Fahrtrichtung Speyer aufgehoben
Limburgerhof (ots)
Bezug: Unsere Pressemeldung von gestern, 19:49 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6232177)
Nach Abschluss der Bergungsarbeiten wurde die Vollsperrung der B9 um 01:45 Uhr aufgehoben. Während der Sperrung war eine Umleitung eingerichtet. Die Autobahnpolizei Ruchheim wünscht allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern eine sichere Fahrt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiautobahnstation Ruchheim
PK Diamantopoulos
Maxdorfer Straße 85
67071 Ludwigshafen am Rhein
Telefon 06237/933-0
E-Mail: pastruchheim@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell