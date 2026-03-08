Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW

Dirmstein (ots)

Am 07.03.2026 gegen 15:59 Uhr kam es auf der L 453 in Dirmstein zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad und einem PKW. Der 41-jährige Fahrer des PKW befuhr die Heuchelheimer Straße (L 453) von Heuchelheim in Richtung Obersülzen. Eine 51-jährige Motorradfahrerin befuhr den Begegnungsverkehr. Auf Höhe der Bahnhofsstraße bog der PKW-Fahrer nach links ab und missachtete hierbei die Vorfahrt der entgegenkommenden Motorradfahrerin. Die 51-Jährige wurde bei der Kollision schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf etwa 35.000 Euro. Die Durchgangsstraße in Dirmstein wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

