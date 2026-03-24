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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei bittet um Hinweise nach Raub auf Lebensmittelgeschäft - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Montagabend (23.03.2026) ist es zu einem Raub auf ein Lebensmittelgeschäft in der Heidenbergstraße in Siegen gekommen.

Ein bislang unbekannter Täter betrat kurz vor Ladenschluss gegen 21 Uhr das Geschäft. Bisherigen Ermittlungen zufolge bedrohte er dort unter Vorhalt eines Messers mehrere Angestellte und forderte diese auf, ihm Geld auszuhändigen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

   - Männlich
   - Crica 1,65 - 1,75 Meter groß
   - Schwarze Kleidung
   - Schwarze Sturmhaube und oder schwarze Mütze
   - Schwarze verspiegelte Sonnenbrille
   - Schwarze Tüte oder Beutel
   - Handschuhe

Kurz nach Beginn des Überfalls betrat ein Kunde das Geschäft. Einer der Angestellten handelte geistesgegenwärtig und forderte den Kunden auf, das Geschäft zu verlassen. Dieser Kunde könnte den kurze Zeit später fliehenden Täter bemerkt haben.

Der unbekannte Täter erbeutete Einnahmen im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zur genauen Schadenssumme können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, insbesondere den oben genannten Kunden, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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