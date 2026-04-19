Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Strasburg

Pasewalk (LK VG) (ots)

Am 19.04.2026 gegen 19:10 Uhr wurde der Polizei durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald mitgeteilt, dass es im Stadtgebiet von Strasburg in der Bahnhofstraße in einem Mehrfamilienhaus zu einem Wohnungsbrand gekommen ist. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Strasburg konnte das Feuer gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen verhindert werden. Eine Person der betreffenden Wohnung wurde durch den Brand aufgrund einer Rauchgasintoxikation leichtverletzt und in die Klinik nach Pasewalk verbracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt eines Wäschetrockners auszugehen. Durch den Brand ist die betreffende Wohnung nicht mehr bewohnbar. Die betroffene Familie wurde mit Hilfe des Bürgermeisters der Stadt Strasburg anderweitig untergebracht. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 25.000EUR. Für den Zeitraum der Löscharbeiten war die Bahnhofstraße voll gesperrt. Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Strasburg mit vier Fahrzeugen und 18 Kameraden.

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