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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Strasburg

Pasewalk (LK VG) (ots)

Am 19.04.2026 gegen 19:10 Uhr wurde der Polizei durch die 
Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald mitgeteilt, 
dass es im Stadtgebiet von Strasburg in der Bahnhofstraße in einem 
Mehrfamilienhaus zu einem Wohnungsbrand gekommen ist.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Strasburg konnte das 
Feuer gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen 
verhindert werden. Eine Person der betreffenden Wohnung wurde durch 
den Brand aufgrund einer Rauchgasintoxikation leichtverletzt und in 
die Klinik nach Pasewalk verbracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt 
eines Wäschetrockners auszugehen.
Durch den Brand ist die betreffende Wohnung nicht mehr bewohnbar. Die
betroffene Familie wurde mit Hilfe des Bürgermeisters der Stadt 
Strasburg anderweitig untergebracht.
Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 25.000EUR.
Für den Zeitraum der Löscharbeiten war die Bahnhofstraße voll 
gesperrt.

Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Strasburg mit vier 
Fahrzeugen und 18 Kameraden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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