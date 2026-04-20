Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Gartenlaube - Zwei Personen erlitten Verbrennungen

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 19.04.2026 gegen 20:30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald der Brand einer Gartenlaube im Kleingartenverein "Erlenaue" in Greifswald gemeldet. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Greifswald, der Freiwilligen Feuerwehr Greifswald sowie der Polizei stellten vor Ort eine Gartenlaube in Vollbrand fest.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich die beiden deutschen Gartennutzer in der Laube und wurden durch Feuerwehrkräfte aus dem Objekt gerettet.

Die 72 Jahre alte Frau sowie der 70 Jahre alte Mann wurden beide mit Verbrennungen ins Klinikum Greifswald gebracht. Der Mann wurde anschließend in eine Spezialklinik nach Berlin verlegt.

Zur Ermittlung der Brandursache nahm der Kriminaldauerdienst vor Ort die Ermittlungen auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es im Rahmen der Benutzung einer Heizung zu einer Verpuffung in der Gartenlaube. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

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