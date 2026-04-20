Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nachmeldung: 22-Jähriger bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

Ducherow (ots)

Am 16.04.2026 ereignete sich gegen 18:55 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 31 zwischen den Ortschaften Löwitz und Rathebur. In Folge dessen wurde ein 22-Jähriger lebensbedrohlich verletzt.

Die Pressemitteilung finden Sie hier: https://tinyurl.com/29n7xes8

Am 17. April 2026 verstarb der 22-Jährige in Folge seiner schweren Verletzungen.

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