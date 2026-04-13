Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: mutmaßlicher Betrüger mit Phantombild gesucht

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Recklinghausen (ots)

Mit einer Betrugsmasche manipulierten unbekannte Täter einen Mann aus Herten über mehrere Monate und brachten ihn schließlich dazu, Überweisungen an unterschiedliche Konten zu tätigen. Außerdem traf der Hertener sich zweimal auf dem Parkplatz eines Hertener Schwimmbades, um Bargeld an einen bislang unbekannten Tatverdächtigen zu übergeben. Zu dem Abholer wurde ein Phantombild erstellt.

Das Bild und weitere Informationen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/200569

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

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