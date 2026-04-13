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POL-RE: Herten: mutmaßlicher Betrüger mit Phantombild gesucht

POL-RE: Herten: mutmaßlicher Betrüger mit Phantombild gesucht
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Recklinghausen (ots)

Mit einer Betrugsmasche manipulierten unbekannte Täter einen Mann aus Herten über mehrere Monate und brachten ihn schließlich dazu, Überweisungen an unterschiedliche Konten zu tätigen. Außerdem traf der Hertener sich zweimal auf dem Parkplatz eines Hertener Schwimmbades, um Bargeld an einen bislang unbekannten Tatverdächtigen zu übergeben. Zu dem Abholer wurde ein Phantombild erstellt.

Das Bild und weitere Informationen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/200569

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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