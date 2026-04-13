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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: NRW/Kreis Recklinghausen/Bottrop: Neues Präventionsportal der Polizei NRW geht an den Start

Recklinghausen (ots)

Das Ministerium des Innern informiert über das brandneue Online-Präventionsportal. Auf der neuen Interseite werden Informationen zu Kriminalitätsphänomenen, Tipps zum eigenen Schutz, Anlaufstellen für Geschädigte von Straftaten und aktuelle Termine zu kriminalpräventiven Veranstaltungen angeboten.

Die komplette Pressemeldung zum neuen Präventionsportal finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/presse/neues-praeventionsportal-der-polizei-nrw-geht-an-den-start

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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