Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: NRW/Kreis Recklinghausen/Bottrop: Neues Präventionsportal der Polizei NRW geht an den Start
Recklinghausen (ots)
Das Ministerium des Innern informiert über das brandneue Online-Präventionsportal. Auf der neuen Interseite werden Informationen zu Kriminalitätsphänomenen, Tipps zum eigenen Schutz, Anlaufstellen für Geschädigte von Straftaten und aktuelle Termine zu kriminalpräventiven Veranstaltungen angeboten.
Die komplette Pressemeldung zum neuen Präventionsportal finden Sie unter dem folgenden Link:
https://polizei.nrw/presse/neues-praeventionsportal-der-polizei-nrw-geht-an-den-start
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