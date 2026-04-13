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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: mutmaßlicher Fahrraddieb gestellt

Recklinghausen (ots)

Am Freitagnachmittag konnten Anwohner am Beisinger Weg einen Mann beobachten. Er gehörte offenbar nicht zur Hausgemeinschaft und hielt sich auf dem Grundstück des Mehrfamilienhauses auf. Unter anderem verschaffte er sich Zugang zu einem Fahrradschuppen. Da die Situation den Anwohnern verdächtig vorkam, informierten sie die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten konnten den 55-Jährigen, der aktuell keinen festen Wohnsitz hat, in der Nähe stellen. Er war mit einem Herrenfahrrad unterwegs, das Anfang März am Bahnhof in Recklinghausen entwendet wurde. Bei ihm konnten außerdem mehrere Fahrradschlüssel aufgefunden werden. Die Polizei stellte das Fahrrad sicher und leitete ein Strafverfahren gegen den Tatverdächtigen ein. Er wurde vorläufig festgenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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