Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Ladendiebe mit Fotos gesucht

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Mit einer Fotofahndung sucht die Polizei aktuell nach zwei mutmaßlichen Ladendieben. Sie stehen im Verdacht, gemeinsam in einer Drogerie an der Borkener Straße "Tonie Figuren" entwendet zu haben. Eine Überwachungskamera zeichnete sie auf. Hier finden Sie Fotos und weitere Informationen zu dem Vorfall:

https://polizei.nrw/fahndung/200441

Hinweise zu den Tatverdächtigen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell