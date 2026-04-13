Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: Ladendiebe mit Fotos gesucht
Recklinghausen (ots)
Mit einer Fotofahndung sucht die Polizei aktuell nach zwei mutmaßlichen Ladendieben. Sie stehen im Verdacht, gemeinsam in einer Drogerie an der Borkener Straße "Tonie Figuren" entwendet zu haben. Eine Überwachungskamera zeichnete sie auf. Hier finden Sie Fotos und weitere Informationen zu dem Vorfall:
https://polizei.nrw/fahndung/200441
Hinweise zu den Tatverdächtigen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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