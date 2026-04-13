PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Ladendiebe mit Fotos gesucht

POL-RE: Dorsten: Ladendiebe mit Fotos gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Mit einer Fotofahndung sucht die Polizei aktuell nach zwei mutmaßlichen Ladendieben. Sie stehen im Verdacht, gemeinsam in einer Drogerie an der Borkener Straße "Tonie Figuren" entwendet zu haben. Eine Überwachungskamera zeichnete sie auf. Hier finden Sie Fotos und weitere Informationen zu dem Vorfall:

https://polizei.nrw/fahndung/200441

Hinweise zu den Tatverdächtigen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 09:06

    POL-RE: Recklinghausen: Autos gestohlen - Jugendliche festgenommen

    Recklinghausen (ots) - An der Straße Zum Wetterschacht ist am späten Sonntagnachmittag in eine Autowerkstatt eingebrochen worden. Die Täter erbeuteten mehrere Fahrzeugschlüssel und fuhren mit drei Autos weg. Sechs Tatverdächtige konnten wenig später gestellt und vorläufig festgenommen werden - es handelt sich dabei um Kinder bzw. Jugendliche im Alter von 12 bis ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 16:08

    POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach gefährlicher Körperverletzung festgenommen

    Recklinghausen (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen: In den Nachmittagsstunden des 11.04.2026 kam es in einem Mehrfamilienhaus in Bottrop (Stadtmitte) zu einem Körperverletzungsdelikt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen stach der 40-jährige Tatverdächtige aus Bottrop mit einem Messer auf ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 10:07

    POL-RE: Herten: Kinder vermutlich für drei Brände verantwortlich

    Recklinghausen (ots) - Polizei und Feuerwehr waren am Donnerstagnachmittag bei drei Bränden im Einsatz. Um 13:40 Uhr wurden die Einsatzkräfte über einen brennenden Papiercontainer "In der Feige" informiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Während des Einsatzes erklärte ein Zeuge, dass in der Nähe eine weitere Papiertonne brennen würde. Er habe auch zwei tatverdächtige Kinder beobachten können. Als die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren