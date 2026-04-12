Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach gefährlicher Körperverletzung festgenommen

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

In den Nachmittagsstunden des 11.04.2026 kam es in einem Mehrfamilienhaus in Bottrop (Stadtmitte) zu einem Körperverletzungsdelikt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen stach der 40-jährige Tatverdächtige aus Bottrop mit einem Messer auf den 48-jährigen, obdachlosen Geschädigten ein.

Der verletzte Geschädigte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Eine akute Lebensgefahr bestand für ihn nicht.

Es wurde eine Mordkommission beim Polizeipräsidium Recklinghausen eingerichtet.

Der Tatverdächtige wurde in Tatortnähe durch die eingesetzten Beamten festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurde der Tatverdächtige am 12.04.2026 dem zuständigen Haftrichter des AG Essen vorgeführt und ein Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

Medienvertretende erreichen die Pressestelle für Rückfragen am Montag ab 07:30 Uhr.

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