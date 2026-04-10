Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Unbekannter belästigt Frau
Recklinghausen (ots)
Nach einer sexuellen Belästigung am Donnerstagnachmittag bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Eine 67-jährige Bottroperin war gegen 17:35 Uhr zu Fuß an der Aegidistraße unterwegs. Dort kam ihr ein Mann entgegen, der sie in ein Gespräch verwickelte und nach einer Eisdiele fragte. Während die Bottroperin den Weg erklärte, entblößte der Unbekannte plötzlich sein Glied und fragte die Frau, ob sie sein Genital anfassen wolle. Anschließend lief er davon.
Personenbeschreibung:
-ca. 1,75 Meter - 1,80 Meter - schlank - schwarze Haare - dunkler Teint - graue Hose - beiger Hoodie
Zeugen werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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