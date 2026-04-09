Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Fotofahndung nach mutmaßlichen Betrügern

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Recklinghausen (ots)

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei aktuell nach zwei tatverdächtigen Männern. Einer der Männer klingelte bei einer Seniorin an der Birkenstraße und verschaffte sich unter dem Vorwand, für die Stadtwerke zu arbeiten und den Stromzähler ablesen zu müssen, Zugang zur Wohnung. Die Haustür ließ er hinter sich geöffnet. Als er mit der Seniorin zum Stromzähler in den Keller ging, gelangte sich ein zweiter Mann über die geöffnete Haustür Zugang und durchsuchte mehrere Räume. Als die Seniorin einen Verwandten, der ebenfalls dort wohnt, rief, brachen die Männer ihr Vorhaben ab und flüchteten. Einer kletterte durch ein Fenster und wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen, der andere Mann ergriff über die Haustür die Flucht. Ein Zeuge filmte ihn dabei.

Hier der Link zum Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/200307

Wer Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

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