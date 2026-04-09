Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: Unbekannte verursachen hohen Schaden bei versuchtem Einbruch
Recklinghausen (ots)
Ein Zeuge stellte gestern einen erheblichen Schaden an der Gebäuderückseite eines Supermarktes "An der Seikenkapelle" fest. Er informierte die Polizei.
Offenbar versuchten Unbekannte zwei Öffnungen in Außenfassadeplatten des Gebäudes zu schneiden. Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie plötzlich von der Tat ab. Eine Überwachungskamera zeigt zwei unbekannte Männer am späten Samstagabend (04. April, ca. 23:45 Uhr) bei der Tatausführung. Sie waren vermummt. Hinweise zu dem Vorfall werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
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Pia Weßing
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