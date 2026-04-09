Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Polizei nimmt mutmaßliche Kabeldiebe fest

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht (ca. 02:00 Uhr) meldete ein Zeuge einen Kabeldiebstahl an Ladesäulen für Elektroautos. Die Ladesäulen stehen an der Karl-Breuning-Straße. Die Polizei konnte kurz darauf ein Auto feststellen, in dem zwei verdächtige Männer saßen. Im Kofferraum lag eine Tasche mit offensichtlich abgetrennten Ladekabeln. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs konnten die Beamtinnen und Beamten mehrere Werkzeuge auffinden, die als Tatmittel in Betracht kommen. Alle Beweismittel wurden sichergestellt. Die Polizei nahm die beiden Tatverdächtigen, einen 43-Jährigen aus Marl und einen 27-Jährigen aus Oer-Erkenschwick, vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.

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