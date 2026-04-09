Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Zeuge beobachtet mutmaßlichen Einbrecher
Recklinghausen (ots)
Ein bislang unbekannter Mann ist am heutigen Morgen in mehrere Gartenlauben an der Prosperstraße eingebrochen. Anschließend versuchte er zwei Fenster eines Wohnhauses aufzuhebeln. Das Tatwerkzeug stammt vermutlich aus den Gartenlauben. Ein aufmerksamer Zeuge wurde durch verdächtige Geräusche gegen 07:45 Uhr auf den mutmaßlichen Einbrecher aufmerksam. Der Unbekannte ergriff sofort die Flucht, als er den Zeugen erblickte.
Er wird wie folgt beschrieben:
- ca. 30 Jahre alt - ca. 1,65 Meter - schlank - helle Bekleidung - medizinische Maske - dunkle kurze Haare - vermutlich Jogginghose und T-Shirt
Die Gartenlauben wurden durchwühlt, entwendet wurde vermutlich nichts.
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