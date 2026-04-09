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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zeuge beobachtet mutmaßlichen Einbrecher

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist am heutigen Morgen in mehrere Gartenlauben an der Prosperstraße eingebrochen. Anschließend versuchte er zwei Fenster eines Wohnhauses aufzuhebeln. Das Tatwerkzeug stammt vermutlich aus den Gartenlauben. Ein aufmerksamer Zeuge wurde durch verdächtige Geräusche gegen 07:45 Uhr auf den mutmaßlichen Einbrecher aufmerksam. Der Unbekannte ergriff sofort die Flucht, als er den Zeugen erblickte.

Er wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 30 Jahre alt - ca. 1,65 Meter - schlank - helle Bekleidung -
     medizinische Maske - dunkle kurze Haare - vermutlich Jogginghose
     und T-Shirt

Die Gartenlauben wurden durchwühlt, entwendet wurde vermutlich nichts.

Hinweistelefon: 0800 2361 111

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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