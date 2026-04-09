Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Bargeld entrissen - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Als ein 88-Jähriger aus Recklinghausen heute Vormittag (ca. 11:35 Uhr) "Am Lohtor" unterwegs war, wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen und um Wechselgeld gebeten. Als der Senior seine Geldbörse hervorholte, griff der Täter unvermittelt in das Scheinfach und nahm Bargeld heraus. Anschließend wollte er offenbar die gesamte Geldbörse an sich reißen - er scheiterte jedoch. Der Recklinghäuser und ein weiterer aufmerksamer Zeuge versuchten den Mann festzuhalten, er konnte aber über die Springstraße in Richtung Busbahnhof flüchten. Der Senior wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Der Unbekannte war vermutlich 25-35 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß und trug dunkle Kleidung.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, die Kripo unter der 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell