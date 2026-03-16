Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Mutmaßlicher Wiederholungstäter nach Diebstählen im Nürnberger Hauptbahnhof in Haft
Nürnberg (ots)
Nürnberg - Am Sonntag (15. März) wurde ein 49 -Jähriger ungarischer Staatsangehöriger nach zwei mutmaßlichen Diebstählen und massiven Bedrohungen gegenüber Mitarbeitern der Drogerie Müller am Nürnberger Hauptbahnhof vorläufig festgenommen und später dem Haftrichter vorgeführt worden.
Der ungarische Staatsangehörige soll zunächst im REWE to Go und später in der Drogerie Müller gestohlen haben.
Bereits in den frühen Morgenstunden stahl er mehrere Getränke im REWE To Go und bedrohte den 24-jährigen Supermarktmitarbeiter, als dieser in festhalten wollte.
Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann zunächst wieder entlassen.
Im weiteren Verlauf des Tages geriet derselbe Tatverdächtige erneut ins Visier der Bundespolizei.
Diesmal stahl er verschiedene Schmuckartikel im Wert von knapp 72 Euro aus einer Drogerie.
Eine 64-jährige Mitarbeiterin der Drogerie beobachtete den Diebstahl. Sie sprach den Ladendieb darauf an. Dieser reagierte mit Drohungen gegenüber der Mitarbeiterin.
Als eine alarmierte Streife der Bundespolizei am Tatort eintraf, stellten die Beamten fest, dass der Dieb die Klinge eines Cuttermessersin seiner Hostentasche mitführte.
In Handschellen brachten die Beamten den aggressiven Mann zur Dienststelle. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Wiederholungstäter einem Haftrichter vorgeführt.
Der 49-Jährige war in der Vergangenheit bereits mehrmals wegen Eigentumsdelikten, Betäubungsmitteldelikten und Körperverletzung polizeilich in Erscheinung getreten. Zudem habe er bereits mehrere Haftstrafen wegen Eigentumsdelikten verbüßt.
Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Diebstahls mit Waffen und Bedrohung ermittelt.
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