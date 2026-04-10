Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Herten: Kinder vermutlich für drei Brände verantwortlich
Recklinghausen (ots)
Polizei und Feuerwehr waren am Donnerstagnachmittag bei drei Bränden im Einsatz. Um 13:40 Uhr wurden die Einsatzkräfte über einen brennenden Papiercontainer "In der Feige" informiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Während des Einsatzes erklärte ein Zeuge, dass in der Nähe eine weitere Papiertonne brennen würde. Er habe auch zwei tatverdächtige Kinder beobachten können. Als die Einsatzkräfte am zweiten Brandort an der Heinrich-Lerch-Straße eintrafen, hatte ein Anwohner das Feuer bereits gelöscht. Allerdings meldete sich ein weiterer Zeuge, der auf einen Brand an der Fassade der Sporthalle einer Grundschule aufmerksam wurde. Die Feuerwehr löschte auch diesen Brand. Die Polizistinnen und Polizisten konnten kurz darauf an der Ewaldstraße zwei Jungen (11 und 12 Jahre aus Herten) antreffen, die auf die Beschreibung des Zeugen passten. Sie hatten Feuerzeuge und Streichhölzer dabei. Die Kinder wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Der Sachschaden wird auf 18 000 Euro geschätzt. Die Beamtinnen und Beamten schrieben entsprechende Anzeigen.
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