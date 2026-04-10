PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Kinder vermutlich für drei Brände verantwortlich

Recklinghausen (ots)

Polizei und Feuerwehr waren am Donnerstagnachmittag bei drei Bränden im Einsatz. Um 13:40 Uhr wurden die Einsatzkräfte über einen brennenden Papiercontainer "In der Feige" informiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Während des Einsatzes erklärte ein Zeuge, dass in der Nähe eine weitere Papiertonne brennen würde. Er habe auch zwei tatverdächtige Kinder beobachten können. Als die Einsatzkräfte am zweiten Brandort an der Heinrich-Lerch-Straße eintrafen, hatte ein Anwohner das Feuer bereits gelöscht. Allerdings meldete sich ein weiterer Zeuge, der auf einen Brand an der Fassade der Sporthalle einer Grundschule aufmerksam wurde. Die Feuerwehr löschte auch diesen Brand. Die Polizistinnen und Polizisten konnten kurz darauf an der Ewaldstraße zwei Jungen (11 und 12 Jahre aus Herten) antreffen, die auf die Beschreibung des Zeugen passten. Sie hatten Feuerzeuge und Streichhölzer dabei. Die Kinder wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Der Sachschaden wird auf 18 000 Euro geschätzt. Die Beamtinnen und Beamten schrieben entsprechende Anzeigen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 08:12

    POL-RE: Bottrop: Unbekannter belästigt Frau

    Recklinghausen (ots) - Nach einer sexuellen Belästigung am Donnerstagnachmittag bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Eine 67-jährige Bottroperin war gegen 17:35 Uhr zu Fuß an der Aegidistraße unterwegs. Dort kam ihr ein Mann entgegen, der sie in ein Gespräch verwickelte und nach einer Eisdiele fragte. Während die Bottroperin den Weg erklärte, entblößte der Unbekannte plötzlich sein Glied und fragte die Frau, ob ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 07:40

    POL-RE: Gladbeck: Mann mutmaßlich durch Pyrotechnik tödlich verletzt

    Recklinghausen (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen. Nachdem Zeugen Explosionsgeräusche gehört hatten, trafen Polizei und Rettungskräfte am Mittwochnachmittag (08.04.2026) im Bereich einer ehemaligen Bahntrasse an der Stollenstraße auf einen schwer verletzten Mann. Der 44-Jährige aus Gladbeck ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren