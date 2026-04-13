Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Autos gestohlen - Jugendliche festgenommen

Recklinghausen (ots)

An der Straße Zum Wetterschacht ist am späten Sonntagnachmittag in eine Autowerkstatt eingebrochen worden. Die Täter erbeuteten mehrere Fahrzeugschlüssel und fuhren mit drei Autos weg. Sechs Tatverdächtige konnten wenig später gestellt und vorläufig festgenommen werden - es handelt sich dabei um Kinder bzw. Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren aus Dortmund.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten die Täter eine Fensterscheibe und gelangten so in die Werkstatt. Aus dem Büro nahmen sie etwa zehn Autoschlüssel mit und fuhren mit drei Autos davon. Eines der Fahrzeuge - ein Audi Q7 - konnte in Dortmund geortet und sichergestellt werden. Ein anderes Auto konnte beschädigt und verlassen abgestellt im Bereich der Herner Straße in Recklinghausen gefunden werden - mit dem Auto wurden zuvor vermutlich drei Unfallfluchten begangen. Nach einem dritten Auto (VW Up) wird noch gesucht. Im Stadtteil Stuckenbusch konnten schließlich sechs minderjährige Tatverdächtige gestellt werden. Sie mussten mit zur Wache und wurden am Ende an ihre Erziehungsberechtigen übergeben.

Zur Unterstützung wurden auch Polizeihunde und ein Hubschrauber eingesetzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell