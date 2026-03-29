Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B110 in der Ortschaft Relzow

Relzow (LK VG) (ots)

Am 29.03.2026 gegen 14:00 Uhr kam es auf der B110 in der Ortschaft Relzow zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Der 44-jährige Fahrzeugführer eines PKW BMW befuhr die B110 aus Richtung Anklam kommend in Richtung Murchin. Hinter dem BMW fuhr ein Audi, welcher durch einen 24-jährigen geführt wurde. Der BMW musste an einer Einmündung verkehrsbedingt halten. Der 24-jährige konnte seinen PKW nicht rechtzeitig stoppen und fuhr auf den BMW auf. Der BMW wurde durch den Zusammenstoß auf die Gegenfahrspur geschoben und touchierte den entgegenkommenden PKW Renault mit Anhänger. In diesem befanden sich neben der 43-jährigen Fahrzeugführerin auch zwei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren, welche durch den Verkehrsunfall leicht verletzt wurden. Alle weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Bei allen Unfallbeteiligten handelt es sich um Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft.

An den beteiligten Fahrzeugen, zwei Verkehrsschildern und der angrenzenden Grünbankette entstand, nach Einschätzung vor Ort, ein Gesamtsachschaden von 28.000 Euro. Zur Bergung der Fahrzeuge musste die B110 für mehr als eine Stunde vollständig gesperrt werden.

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