Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrug durch falsche Polizeibeamte - 89-jährige Frau übergibt Bargeld und Gutscheinkarten

Greifswald (LK VG) (ots)

Eine 89-jährige Frau aus dem Bereich Vorpommern-Greifswald ist Opfer von Betrügern geworden, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Bereits im Februar 2026 erhielt die Geschädigte einen sogenannten Schockanruf, bei dem ihr mitgeteilt wurde, ein Angehöriger habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Zu einer Geldzahlung kam es in diesem Zusammenhang jedoch nicht. Ende März meldeten sich erneut unbekannte Täter telefonisch bei der Frau und gaben sich als Polizeibeamte aus. Unter dem Vorwand, eine Einbrecherbande habe es auf ihr Vermögen abgesehen, setzten sie die Geschädigte unter Druck und forderten sie zur Mitwirkung auf. In der Folge hob die 89-Jährige am 26.03.2026 einen Bargeldbetrag in Höhe von 10.000 Euro von ihrem Konto ab und übergab diesen an einen angeblichen Polizeibeamten, der sie an ihrer Wohnanschrift aufsuchte. Im weiteren Verlauf wurde die Geschädigte telefonisch dazu gebracht, Gutscheinkarten im Wert von mehreren hundert Euro zu erwerben und die darauf befindlichen Codes an die Täter weiterzugeben. Erst nachdem die Frau mit einem Angehörigen über den Vorfall gesprochen hatte, wurde der Betrug erkannt.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche:

- Die Polizei fordert niemals die Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen. - Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten preis. - Beenden Sie im Zweifel das Gespräch und wählen Sie selbstständig die Notrufnummer 110. - Sprechen Sie mit Angehörigen oder Vertrauenspersonen, bevor Sie auf Forderungen eingehen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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