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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Schuppens in Rossow

Rossow (LK VG) (ots)

Am 28.03.2026 gegen 23:15 Uhr kam es in Rossow zu einem Brand eines Schuppens.

Zur Brandbekämpfung wurden die freiwilligen Feuerwehren aus Rossow, Zerrenthin, Polzow und Löcknitz eingesetzt. Insgesamt 22 Kameradinnen und Kameraden konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und schließlich löschen.

Der betroffene Schuppen, der als Werkstatt sowie als Partyraum genutzt wurde, ist durch das Feuer vollständig zerstört worden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Während der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der angrenzenden Bundesstraße 104. Die Fahrbahn musste zeitweise halbseitig gesperrt werden.

Zur Klärung der genauen Brandursache wurde der Kriminaldauerdienst aus Anklam eingesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Björn Ritzmann
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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