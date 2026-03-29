Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Brand eines Schuppens in Rossow
Rossow (LK VG) (ots)
Am 28.03.2026 gegen 23:15 Uhr kam es in Rossow zu einem Brand eines Schuppens.
Zur Brandbekämpfung wurden die freiwilligen Feuerwehren aus Rossow, Zerrenthin, Polzow und Löcknitz eingesetzt. Insgesamt 22 Kameradinnen und Kameraden konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und schließlich löschen.
Der betroffene Schuppen, der als Werkstatt sowie als Partyraum genutzt wurde, ist durch das Feuer vollständig zerstört worden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.
Während der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der angrenzenden Bundesstraße 104. Die Fahrbahn musste zeitweise halbseitig gesperrt werden.
Zur Klärung der genauen Brandursache wurde der Kriminaldauerdienst aus Anklam eingesetzt. Die Ermittlungen dauern an.
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