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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere PKW in Neubrandenburg beschädigt-Zeugenaufruf

Neubrandenburg (ots)

Am 28.03.2026 gegen 09:30 Uhr wird der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Sachbeschädigung an einem PKW in der Koszaliner Straße in Neubrandenburg mitgeteilt. Durch die eingesetzten Beamten des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg konnten am benannten Ort insgesamt fünf beschädigte PKW festgestellt werden. Bei allen festgestellten Fahrzeugen wurde durch bis dato unbekannte Täter jeweils die Motorhaube mittels eines unbekannten Gegenstandes zerkratzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Die Tatzeit konnte auf den 27.03.26, 20 Uhr bis zum 28.03.26, 09:30 Uhr eingegrenzt werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum im Bereich der Koszaliner Straße Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55820 oder über die Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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