Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere PKW in Neubrandenburg beschädigt-Zeugenaufruf

Neubrandenburg (ots)

Am 28.03.2026 gegen 09:30 Uhr wird der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Sachbeschädigung an einem PKW in der Koszaliner Straße in Neubrandenburg mitgeteilt. Durch die eingesetzten Beamten des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg konnten am benannten Ort insgesamt fünf beschädigte PKW festgestellt werden. Bei allen festgestellten Fahrzeugen wurde durch bis dato unbekannte Täter jeweils die Motorhaube mittels eines unbekannten Gegenstandes zerkratzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Die Tatzeit konnte auf den 27.03.26, 20 Uhr bis zum 28.03.26, 09:30 Uhr eingegrenzt werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum im Bereich der Koszaliner Straße Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55820 oder über die Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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