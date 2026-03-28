Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 53-Jährigen aus Juliusruh (LK V-R)

Sassnitz (ots)

Der seit dem 24.03.2026 vermisste 53-Jährige aus Juliusruh konnte am heutigen Morgen nach einem Zeugenhinweis wohlbehalten aufgefunden werden. Er wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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