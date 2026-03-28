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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten bei Dierhagen (LK V-R)

Ribnitz-Damgarten (LK V-R) (ots)

Am Morgen des 28.03.2026 kam es gegen 03:10 Uhr auf der Landstraße 21, zwischen Dändorf und Dierhagen, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr der 20-jährige ukrainische Staatsangehörige mit seinem PKW Skoda die L21 von Dändorf in Richtung Dierhagen. Hier kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem neben der Fahrbahn befindlichen Radweg zum Stillstand. Der Fahrzeugführer und seine beiden Mitfahrer, ein 20-jähriger und ein 22-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger, konnten sich selbst aus dem Pkw befreien. Anschließend schoben sie gemeinschaftlich das das Fahrzeug ca. 150m vom Unfallort weg. Alle Fahrzeuginsassen wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Eine durchführte Atemalkoholkontrolle ergab beim Fahrzeugführer einen Wert von 2,52 Promille. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme. Auslaufende Betriebsstoffe vom verunfallten Pkw wurden durch die FFw Dierhagen gebunden. Insgesamt waren 19 Kameraden im Einsatz. Polizeiliche Recherchen ergaben, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Am Pkw Skoda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 6.000EUR. Das Fahrzeug wurde durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen. Gegen den Fahrzeugführer des Skoda Octavia wurden Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Unfallflucht eingeleitet.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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