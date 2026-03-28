Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Wahlplakaten in Anklam (LK V-G)

Anklam (ots)

Am Morgen des 28.03.2026 wurde über die Onlinewache der Polizei M-V eine Sachbeschädigung an diversen Wahlplakaten der Initiative für Anklam (IfA) für die kommende Bürgermeisterwahl in Anklam mitgeteilt. Durch die daraufhin eingesetzten Kräfte des Polizeihauptrevieres Anklam konnten, verteilt im gesamten Stadtgebiert Anklam, insgesamt sieben Wahlplakate der Größe 340x172 cm festgestellt werden, welche durch bis dato unbekannte Täter großflächig zerschnitten wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereigneten sich die Sachbeschädigungen in der Nacht vom 27.03.2026 zum 28.03.2026. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 600 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Wer im genannten Tatzeitraum im Stadtgebiet Anklam relevante Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Anklam unter der Telefonnummer 03971/2510, über die Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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