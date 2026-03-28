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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sperrung der Bahnstrecke Waren (Müritz)- Plau am See nach Verkehrsunfall am Bahnübergang in Schwenzin -LK MSE

Waren (Müritz) (ots)

Am 28.03.2026 gegen 12:40 Uhr kam auf dem Bahnübergang in der Ortsdurchfahrt Schwenzin zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam die 69 jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW BMW mit ihrem Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache nach links von ihrer Fahrspur ab und stieß frontal mit einem entgegenkommenden PKW Peugeot zusammen. Der 70- jährige deutsche Fahrzeugführer des PKW Peugeot wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch den alamierten Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Waren (Müritz) verbracht. Durch den Zusammenstoß waren beide PKW nicht mehr fahrbereit und blockierten damit den Bahnübergang samt Bahngleisen. Für die Unfallaufnahme und die Fahrzeugbergung waren die Fahrbahn und die Bahnstrecke der RB 15 Waren (Müritz) - Plau am See für etwa 2 Stunden voll gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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