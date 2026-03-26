Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260326 - 0402 Frankfurt - Ostend/ BAB 661: Gefährdung des Straßenverkehrs

Frankfurt (ots)

(bo) Heute Nacht (26. März 2026) kam es im Ostend und auf der Autobahn 661 zu waghalsigen und verkehrsgefährdenden Fahrmanövern eines alkoholisierten Rasers. Die Polizei nahm den Fahrer fest. Gegen 01:25 Uhr fiel einer Streife auf der Hanauer Landstraße ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Die Streife fuhr dem Raser über die Hanauer Landstraße bis auf die Autobahn 661 hinterher, wobei der Fahrer diverse, teils erhebliche Geschwindigkeitsverstöße und waghalsige Überholmanöver beging. Bei einem Überholvorgang auf der Autobahn verursachte der Fahrer fast einen Unfall. Die Polizeibeamten kontrollierten den 37-Jährigen auf dem Buchrainweg in Offenbach und nahmen aus dem Fahrzeuginneren Alkoholgeruch wahr.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme des Fahrzeugs und des Führerscheins an. Der 37-jährige Fahrer wurde für eine Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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