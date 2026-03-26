PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260326 - 0401 Frankfurt - Höchst: Fahrzeugkontrolle endet im Gefängnis

Frankfurt (ots)

(la) Am Dienstag (24. März 2026) ging Polizeibeamten ein Delinquent ins Netz, gegen den gleich mehrere Haftbefehle vorlagen. Der 33-Jährige war zuvor aufgefallen, da er ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss Auto gefahren war.

Gegen 16:15 Uhr bestreiften Polizeibeamte den Bereich rund um die Kasinostraße, als ihnen das Fahrzeug des 33-jährigen Mannes ins Auge fiel. Dass die Beamten den richtigen Riecher hatten, zeigte sich bei der anschließenden Kontrolle. Der Fahrer des Fahrzeuges war nicht nur ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs, sondern fuhr auch unter dem Einfluss berauschender Mittel. Hinzu kam, dass gegen den 33-Jährigen gleich drei offene Haftbefehle vorlagen.

Die Beamten nahmen den Mann fest und lieferten ihn wegen der offenen Haftbefehle in die JVA Frankfurt ein. Während der Mann dort seine bereits vorliegenden Strafen absitzen darf, erwarten ihn nun weitere Verfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 12:21

    POL-F: 260326 - 0400 Frankfurt - Preungesheim: Mülltonne angezündet

    Frankfurt (ots) - (la) Am Freitag (25. März 2026), gegen 19:45 Uhr, zündeten Unbekannte einen Müllcontainer an einer Schule im Stadtteil Preungesheim an. Durch das Anzünden entstand eine leichte Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 12:21

    POL-F: 260326 - 0399 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Dealerin festgenommen

    Frankfurt (ots) - (ha) Aufmerksame Polizisten nahmen am gestrigen Mittwochvormittag (25. März 2026) eine mutmaßliche Dealerin im Bahnhofsgebiet fest. Die Polizisten konnten die Frau in einer größeren Menschentraube dabei beobachten, wie sie mutmaßlich Betäubungsmittel verteilte. Eine kurz darauf durchgeführte Kontrolle erhärtete den Verdacht: Sie hatte noch ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 10:18

    POL-F: 260326 - 0398 Frankfurt - Maintal: Bezugnahme zu 260318 - 0366- 17-Jährige vermisst

    Frankfurt (ots) - (ki) Die Vermisste Mihaela Z. konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung wird deshalb hiermit zurückgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 755-82110 (CvD) Fax: 069 / 755-82009 E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de Homepage ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren