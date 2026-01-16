Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim/B30 - Nicht auf den Verkehr geachtet - Zeugen gesucht

Am Donnerstag prallte ein Autofahrer in das Heck eines Lasters auf der B30. Der Lkw hatte zuvor auf die linken Spur gewechselt.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr fuhr der 62-jährige Laster-Fahrer auf der B30 in Richtung Ulm. Auf Höhe der Anschlussstelle Laupheim-Mitte wechselte er mit seinem Mercedes Actros samt Anhänger vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei soll er wohl nicht auf den rückwärtigen Verkehr geachtet haben, so die Polizei. Dort fuhr bereits ein 20-Jähriger mit seinem VW an den Vorausfahrenden heran. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in das Heck des Lkw-Anhängers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw in die Mittelschutzplanken geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Das Lkw Gespann schaffte es noch bis auf den Seitenstreifen. Beide Fahrenden konnten die jeweiligen Fahrzeuge selbst verlassen. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Auch der Lasterfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Er begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Dabei machten die beiden Fahrenden widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt sie unter der Tel. 07392/96300 entgegen. Der Schaden an dem schrottreifen Auto wird auf rund 40.000 Euro, der am Kögel Anhänger auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr aus Laupheim war mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B30 kurzzeitig komplett gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Um kurz vor 17 Uhr war die B30 wieder komplett frei.

++++0087271 (JC)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell