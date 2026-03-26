Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260326 - 0399 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Dealerin festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Aufmerksame Polizisten nahmen am gestrigen Mittwochvormittag (25. März 2026) eine mutmaßliche Dealerin im Bahnhofsgebiet fest.

Die Polizisten konnten die Frau in einer größeren Menschentraube dabei beobachten, wie sie mutmaßlich Betäubungsmittel verteilte. Eine kurz darauf durchgeführte Kontrolle erhärtete den Verdacht: Sie hatte noch insgesamt ca. 10 Gramm zum Teil Heroin und zum Teil Crack bei sich. Die nachfolgende Durchsuchung ihres angemieteten Hotelzimmers führte zu einem weiteren Fund einer geringen Menge Kokain.

Die Beamten stellten die Betäubungsmittel sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

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