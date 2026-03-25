Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260325 - 0396 Frankfurt - Innenstadt: Zwei Festnahmen nach Widerstand gegen die Polizei

Frankfurt (ots)

(di) Am Rande einer Versammlung leisteten gestern (24. März 2026) zwei Personen in der Innenstadt Widerstand gegen Polizeibeamte, nachdem sie die Demonstration störten und sich den angeordneten Maßnahmen widersetzten.

Weil ein 22-jähriger augenscheinlich alkoholisierter Mann zunächst eine Versammlung an der Hauptwache von außen störte, sollten die Personalien festgestellt und anschließend ein Platzverweis ausgesprochen werden. Doch statt zu kooperieren, trat der 22-Jährige nach den Beamten und spuckte in deren Richtung.

Während der Situation kam eine 53-Jährige hinzu und störte den Einsatz der Polizeibeamten. Aufgrund dessen wurde sie vom Streifenteam aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen. Die Frau zeigte sich jedoch unbeeindruckt und störte die Maßnahmen fortwährend. Bei der anschließenden Durchsetzung des Platzverweises leistete sie ebenfalls Widerstand.

Während die 53-Järige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, erfolgte aufgrund bestehender Wohnsitzlosigkeit die Einlieferung des 22-Jährigen in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums. Beide müssen sich nun wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte beziehungsweise tätlichen Angriffs verantworten.

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