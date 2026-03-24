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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260324 - 0393 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Schussabgabe auf unbekannte männliche Person - Täterfestnahme - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(rü) Am frühen Sonntagmorgen (22. März 2026) kam es im Frankfurter Bahnhofsviertel zu Schüssen auf eine männliche Person.

Gegen 05:50 Uhr geriet ein 24-Jähriger mit weiteren Personen im Bereich der Niddastraße Ecke Moselstraße in einen verbalen Streit, in dessen Verlauf der später festgenommene Täter bereits eine Schusswaffe vorzeigte.

Noch während des Streites entwendete eine unbeteiligte und derzeit unbekannte männliche Person den E -Scooter des 24-Jährigen und fuhr damit weg. Als der 24-Jährige bemerkte, dass der unbekannte Mann mit dem E-Scooter davonfuhr, schoss er mehrfach in Richtung des Flüchtenden.

Kurz darauf alarmierte Streifen nahmen den Schützen schon kurze Zeit später im Bahnhofsviertel fest. Er wurde gestern (23. März 2026) durch einen Haftrichter in Untersuchungshaft genommen.

Trotz umfangreicher Ermittlungen steht die Identität der männlichen Person, auf welche geschossen wurde, derzeit noch nicht fest. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde sie durch die Schüsse nicht verletzt. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Heller Hauttyp, bekleidet mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Hose, dunklen Schuhen mit heller Sohle und einer dunklen Kappe. Unter der Jacke trug er eine rote Oberbekleidung.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Sollten Zeugen Hinweise zu dieser Person oder zum geschilderten Sachverhalt geben können, werden sie gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51199 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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