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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260324 - 0391 Frankfurt - Flughafen: Behördenübergreifende Kontrollmaßnahmen führen zur Festnahme eines Gesuchten

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern (23. März 2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Frankfurt und der Bundespolizei Fernreisebusse am Flughafen Frankfurt.

Bei der Identitätsfeststellung eines 38-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen diesen ein offener Haftbefehl aus Bayern bestand. Die Beamtinnen und Beamten brachten den nun Festgenommenen daraufhin in die JVA Frankfurt. Hier wartet der Mann auf seinen Weitertransport nach Bayern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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