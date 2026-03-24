Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260324 - 0391 Frankfurt - Flughafen: Behördenübergreifende Kontrollmaßnahmen führen zur Festnahme eines Gesuchten
Frankfurt (ots)
(ki) Gestern (23. März 2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Frankfurt und der Bundespolizei Fernreisebusse am Flughafen Frankfurt.
Bei der Identitätsfeststellung eines 38-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen diesen ein offener Haftbefehl aus Bayern bestand. Die Beamtinnen und Beamten brachten den nun Festgenommenen daraufhin in die JVA Frankfurt. Hier wartet der Mann auf seinen Weitertransport nach Bayern.
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