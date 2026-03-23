Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260323 - 0389 Frankfurt - Eckenheim: Lieferdienstfahrer beraubt - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(di) Bereits am Freitagabend (19. März 2026) hatte es ein Trio auf einen Lieferdienstfahrer und dessen Ladung abgesehen. Die Täter flüchteten nach der Tat. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Als sich der geschädigte Lieferdienstfahrer mit seinem Fahrrad gegen 23:20 Uhr auf dem Marbachweg zwischen der Eckenheimer Landstraße und Gießener Straße befand, ahnte er noch nicht, was ihm noch widerfahren würde. Drei Unbekannte traten nach bisherigen Erkenntnissen unvermittelt gegen das Fahrrad des Lieferanten, woraufhin dieser zu Boden stürzte. Einer der Täter nutzte die Gelegenheit und bediente sich an der Fahrradbox. Die Beute: Lebensmittel im Wert von gut 30 Euro. Danach entfernten sich die drei Personen. Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca 18 - 20 Jahre alt, 190 - 195 cm groß, afrikanisches Erscheinungsbild, dunkle Kleidung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zum Antreffen der mutmaßlichen Täter. Daher sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können und bittet diese, sich zu Geschäftszeiten telefonisch beim zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 55208 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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