Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260323 - 0387 Frankfurt - Allerheiligenviertel: Kontrollmaßnahmen

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Abend (22. März 2026) führten Beamtinnen und Beamte im Allerheiligenviertel Kontrollmaßnahmen durch. Örtlichkeiten und Bereiche, in denen es aktuell zu vermehrten Beschwerden kommt, lagen hier besonders im Fokus.

Unter der Leitung des 1. Polizeireviers führten die Beamtinnen und Beamten eine schlagartige Kontrolle des dortigen Bereichs rund um die Allerheiligenstraße durch.

Beim Erblicken der Polizei versuchten sich noch mehrere Personen der Kontrolle zu entziehen. Die lediglich kurz währenden Fluchtversuche misslangen jedoch.

Insgesamt wurden auf diese Art etwa 30 Personen kontrolliert. Die durchgeführten Maßnahmen dienen der nachhaltigen Stärkung des Sicherheitsempfindens und wurden von Anwohnenden und Passanten positiv wahrgenommen.

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