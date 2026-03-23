Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260323 - 0388 Frankfurt-Gallus/ Bockenheim: Versuchte schwere Brandstiftungen

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (22. März 2026) entzündeten Unbekannte Unrat in den Einfahrten zweier Mehrfamilienhäuser im Gallus und in Bockenheim.

Nach aktuellen Erkenntnissen zündete ein Unbekannter gegen 20:10 Uhr Unrat und Papier in der Landgrafenstraße in einem Hauseingang an. Ein Hausbewohner löschte den Brand. Es entstand lediglich Sachschaden an der Haustür.

Gegen 20:35 Uhr entzündete erneut ein Unbekannter Unrat in einer Kiste, welche an einem Mehrfamilienhaus in der Hellerhofstraße deponiert war. Das Eingreifen der Anwohner verhinderte auch hier eine Ausdehnung des Brandes. Die Feuerwehr löschte den Brand. Am Wohnhaus entstand kein Schaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen.

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