Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260323 - 0390 Frankfurt-Bornheim: 14-Jährige vermisst

Frankfurt (ots)

Seit Freitag (13. März 2026), gegen 12:00 Uhr, wird die 14-jährige Layla Estefania S. aus Frankfurt-Bornheim vermisst. Letztmalig wurde sie am 14. März 2026 im Bereich Waldecker Straße in Frankfurt Eckenheim gesehen.

Layla Estefania kann wie folgt beschrieben werden:

Weiblich, 14 Jahre alt (scheinbares Alter zwischen 16 und 17 Jahren), ca. 162 cm groß, dunkle lange Haare, braune Augen, die Bekleidung ist unbekannt

Ein Bild der Vermissten kann dem nachfolgenden Link entnommen werden: https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/fahndung-nach-14-jaehriger-layla-estefania

Es ist möglich, dass sie sich in Begleitung eines 15-jährigen Jungen aus Bornheim befindet. Die mögliche Begleitung kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 175 cm groß, kurze braune gegelte Haare, schlanke Statur, feste Zahnspange, unter der Lippe befindet sich linksseitig ein Muttermal.

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt unter 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

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