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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260324 - 0392 Frankfurt - Niederursel: Versuchte räuberische Erpressung

Frankfurt (ots)

(la) Am Montag (23. März 2026) kam es zu einer versuchten räuberischen Erpressung in einer Trinkhalle in Niederursel. Die Polizei nahm den Täter fest.

Gegen 21:00 Uhr begab sich der 55-jährige Tatverdächtige in eine Trinkhalle in Niederursel und verlangte ein kostenloses Kaltgetränk. Der 47-jährige Mitarbeiter lehnte dies ab, woraufhin sich der Täter zunächst wieder entfernte. Wenige Minuten später kehrte er mit einem großen Küchenmesser zurück und verlangte unter Drohungen und wüsten Beleidigungen erneut die Herausgabe eines alkoholischen Getränks. Zwei ebenfalls anwesenden Frauen gelang es, den Tatverdächtigen zum Verlassen der Trinkhalle zu bewegen. Dort beschädigte der Mann noch einen Stuhl, entledigte sich des Messers und verließ den Tatort.

Polizeibeamte konnten den renitenten und sichtlich alkoholisierten Tatverdächtigen anhand der Videoaufzeichnungen identifizieren und im Nachgang festnehmen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchter räuberischer Erpressung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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