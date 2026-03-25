Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260325 - 0395 Frankfurt - Innenstadt: Versuchtes Tötungsdelikt

Frankfurt (ots)

(ha) Ein 24-jähriger Mann verletzte am Montagnachmittag (23. März 2026) einen 28-Jährigen mit einem Messer und versuchte im weiteren Verlauf einen zweiten Mann zu verletzten.

Der Angriff trug sich gegen 14:25 Uhr auf dem Plateau der Konstablerwache zu. Nach aktuellen Erkenntnissen bewegte sich der Beschuldigte auf den Geschädigten zu und verletzte diesen aus bislang unbekannter Ursache mit einem Messer im Bereich des Oberschenkels. Im weiteren Verlauf ließ er dann von dem Verletzten ab und wandte sich einer weiteren Person zu, es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in Folge dessen er versuchte auch die zweite Person zu verletzen

Das Tatgeschehen konnte durch die dortige Videoschutzanlage dokumentiert werden.

Der 28-jährige Geschädigte wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, das zuständige Fachkommissariat der Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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