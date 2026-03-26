Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260326 - 0398 Frankfurt - Maintal: Bezugnahme zu 260318 - 0366- 17-Jährige vermisst

Frankfurt (ots)

(ki) Die Vermisste Mihaela Z. konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung wird deshalb hiermit zurückgenommen.

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